PSG : «Je n’en veux pas», Mbappé se fait recaler en direct !

Après avoir refusé de rejoindre le Real Madrid à de nombreuses reprises ces dernières années, Kylian Mbappé ne fait plus l'unanimité au sein des journalistes espagnols. Certains évoquent, publiquement, leur réticence à recruter l'international français, sous contrat avec le PSG jusqu'en juin prochain. C'est le cas Juanma Rodriguez, l'un des visages de l'émission El Chiringuito.

Attendu depuis plusieurs années en Espagne, Kylian Mbappé reste attaché au PSG. Mais sa situation contractuelle donne un nouvel espoir au Real Madrid, qui pourrait tenter de le recruter gratuitement à la fin de la saison. Pour l'ancien joueur Javier Balboa, le club merengue a besoin de Kylian Mbappé, malgré l'éclosion de Jude Bellingham.

Mbappé a un nouveau projet, il déballe tout https://t.co/TE2Wc8g0kY pic.twitter.com/b2VCQ0LXYi — le10sport (@le10sport) November 2, 2023

La presse espagnole commente le dossier Mbappé

« Le Real Madrid a besoin de Kylian Mbappé. Jude Bellingham n’a pas été recruté pour être le grand buteur du Real Madrid » a déclaré Balboa lors de l'émission El Chringuito. Mais présent également sur le plateau ce mercredi soir, Juanma Rodriguez a un point de vue totalement opposé.

« Je ne comprends pas l'opération Mbappé »