PSG : Indice crucial pour ce transfert tant attendu ?

Très peu utilisé par Luis Enrique depuis le début de la saison, Randal Kolo Muani a carrément été écarté de l’équipe pour les dernières rencontres de l’année 2024. Un départ a ainsi rapidement semblé inévitable pour l’international français, qui est toutefois bloqué entre le Paris Saint-Germain et la Juventus depuis quelques jours.

Fortement voulu par Nasser Al-Khelaïfi et troisième plus gros transfert de l’histoire parisienne derrière Kylian Mbappé et Neymar, Randal Kolo Muani va partir un an et demi après son arrivée. Un prêt à la Juventus est en effet annoncé, même si les négociations bloquent autour d’un petit problème administratif causé par le PSG.

Le PSG a tout arrangé

A Paris, on a atteint le nombre maximum de prêts, ce qui empêche de boucler le départ de Kolo Muani vers la Juventus. Sauf que la situation devrait changer, puisque RMC Sport a annoncé ce mercredi que le PSG aurait rompu le contrat de Juan Bernat, prêté à Villarreal depuis l’été dernier. Et ce n’est pas tout, puisque Cher Ndour devrait revenir de son prêt à Besiktas, avec plusieurs médias italiens qui assurent que devrait directement être transféré à la Fiorentina.

Kolo Muani enfin prêt à rejoindre la Juve

Ces deux départs devraient ainsi débloquer le départ de Randal Kolo Muani, ainsi que celui de Milan Skriniar. Il faut dire que du côté de Turin on n’a jamais paniqué, avec notamment le directeur sportif Cristiano Giuntoli qui a tout récemment annoncé : « L'affaire Kolo Muani devrait bientôt être close, nous sommes en train de finaliser les documents ». Il se trouve que la situation aurait effectivement changé, avec l’attaquant français qui pourrait bientôt devenir à part entière un joueur de la Juventus. Ainsi, TMW nous apprend qu’il devrait porter le numéro 20, porté la saison dernière par Fabio Miretti. L’officialisation de son prêt devrait d’ailleurs être officialisé dès ce jeudi.