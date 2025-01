PSG - Donnarumma : Il sort du silence pour un transfert XXL !

Axel Cornic

Sous contrat jusqu’en 2026, Gianluigi Donnarumma commencerait à avoir des envies de départ, vraisemblablement motivées par la gestion parfois étrange de Luis Enrique. Et son nom est notamment lié à un retour en Serie A et notamment du côté de l’Inter, avec le directeur sportif Piero Ausilio qui a été interrogé sur ce sujet épineux ce mercredi.

Titulaire indiscutable depuis son arrivée en 2021, Gianluigi Donnarumma a vu sa position se fragiliser quelque peu depuis que Luis Enrique est sur le banc du PSG. L’Espagnol ne serait en effet pas fan de l’Italien, notamment à cause de son jeu au pied souvent défaillant, ce qui aurait totalement changé les choses.

Salah dévoile des pistes pour quitter Liverpool après son incroyable saison. Cela sent le changement au PSG ! ⚽️

➡️ https://t.co/riWLR4CmaO pic.twitter.com/wJ20AaTYsS — le10sport (@le10sport) January 22, 2025

Donnarumma prêt à lâcher le PSG ?

Car il y a encore quelques mois, une prolongation de Gianluigi Donnarumma semblait être une évidence. Mais après les derniers mois, le gardien de but aurait commencé à changer d’avis et il nourrirait désormais des réelles envies de départ du PSG, avec un possible retour en Serie A.

« Nous sommes attentifs au marché des transferts de juin mais le rôle du gardien n'est pas notre priorité »

Son nom est notamment lié à l’Inter, qui s’est exprimé sur le sujet ce mercredi, en marge de la rencontre de Ligue des Champions face au Sparta Prague. « Nous sommes attentifs au marché des transferts de juin mais le rôle du gardien n'est pas notre priorité. Nous regardons ailleurs » a déclaré le directeur sportif Piero Ausilio, sur Mediaset. « Nous avons deux gardiens très forts. Cela va au-delà du respect pour Donnarumma »