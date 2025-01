Kylian Mbappé : Réunions de crise au PSG !

Thibault Morlain - Journaliste Après s’être essayé à différents sports, Thibault se tourne vers une carrière de footballeur amateur. Au moment de faire un choix entre devenir footballeur professionnel et journaliste, les qualités ont fait pencher la balance d’un côté. Le voilà désormais au sein de la rédaction du 10 Sport, après un diplôme obtenu à l’Institut International de Communication de Paris.

Si le PSG avait réussi à convaincre Kylian Mbappé de prolonger en 2022, le club de la capitale n’a pas pu en faire de même en 2024. En effet, arrivé au terme de son contrat, le Français n’a pas voulu en signer un nouveau. C’est donc libre qu’il s’est engagé au Real Madrid. Et voilà que ce départ de Mbappé aurait été à l’origine de quelques réunions de crise au PSG.

A 26 ans, Kylian Mbappé évolue désormais au Real Madrid. Le capitaine de l’équipe de France a souhaité réaliser son rêve et le voilà aujourd’hui chez les Merengue, club où il voulait jouer depuis son plus jeune âge, après 7 saisons au PSG. Mbappé a quitté le club de la capitale à l’été 2024, étant arrivé au terme de son contrat et ne voulant pas en signer un nouveau. Bien évidemment, pour Paris, ça a été une énorme perte sportive et financière.

Salah au PSG ? L'ailier star fait couler beaucoup d'encre… La réponse s'annonce explosive ! 🔥

➡️ https://t.co/GTqRCC1aI3 pic.twitter.com/JTlrff8Aqg — le10sport (@le10sport) January 22, 2025

Un vent de panique au PSG ?

Malgré ses efforts, et contrairement à ce qui a pu se passer en 2022, le PSG n’aura pas réussi à retenir Kylian Mbappé. L’international français a ainsi fait ses valises. Créant par la même occasion un vent de panique au sein du club de la capitale ? Selon les informations d’El Pais, à la suite de ce départ de Mbappé, différentes réunions de crise auraient été organisées pour faire le point sur le projet du PSG. Et à l’occasion de celles-ci, les dirigeants parisiens auraient été attentifs à ce qu’a pu dire Luis Enrique.

« Détendez-vous, nous avons Dembélé »

Kylian Mbappé a ainsi quitté le PSG, mais malgré l’importance du Français comme on a pu le voir lors des précédentes saisons, Luis Enrique n’aurait pas été plus affolé que cela. C’est ainsi que l’entraîneur parisien aurait notamment lâché : « Détendez-vous, nous avons Dembélé ».