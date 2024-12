PSG : Il en remet une couche sur son transfert raté !

Axel Cornic

Star de la Juventus et de la Squadra Azzurra, Leonardo Bonucci a fait quasiment l’intégralité de sa carrière en Serie A. Mais le défenseur central italien aurait très bien pu tenter une aventure à l’étranger, avec le Paris Saint-Germain qui lui aurait notamment fait une proposition à un moment assez particulier de sa vie.

Depuis le début du projet QSI, le PSG a toujours eu un lien spécial avec la Serie A et le football italien. Des nombreuses stars sont arrivées de là-bas, mais la liste aurait pu être un peu plus longue avec Leonardo Bonucci, qui a récemment avoué dans un entretien accordé à Prime Video Sport IT avoir été proche du club parisien.

« C'était fin juin, mon agent m'a appelé et m'a dit qu'il y avait cette possibilité de partir »

Dans un nouvel extrait de cette interview, le Champion d’Europe italien a confirmé à l’époque avoir reçu plusieurs offres, à la fin de la saison 2016-2017. « C'était fin juin, mon agent m'a appelé et m'a dit qu'il y avait cette possibilité de partir. Ils avaient déjà fait de belles recrues et à la Juventus, après la finale à Cardiff, quelque chose s'était cassé » a déclaré Bonucci.

« Il y avait le PSG, City et le Real »

« On a commencé à regarder autour de soi : il y avait le PSG, City et le Real, puis le Diable de Montella est apparu » a précisé le joueur qui évoluait à ce moment-là à la Juventus et qui a finalement opté pour l’AC Milan. « Ils m'ont dit que je serais le symbole, que j'aurais le brassard de capitaine, qu'ils en parleraient avec l'équipe ».