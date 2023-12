PSG : Il choque ses amis avec son transfert

Thibault Morlain

Issu de la Masia, le centre de formation du FC Barcelone, Arnau Tenas a décidé de poursuivre sa carrière loin de la Catalogne. En fin de contrat, le gardien espagnol a rejoint le PSG librement lors du dernier mercato estival. En prenant la direction de Paris, Tenas en a alors surpris plus d'un, y compris certains de ses amis.

Durant le dernier mercato estival, il n'y a pas qu'Ousmane Dembélé qui a quitté le FC Barcelone pour rejoindre le PSG. Arnau Tenas a lui aussi rejoint Paris en provenance de al Catalogne. Libre, le gardien espagnol a rejoint le groupe de Luis Enrique. Un nouveau virage dans sa carrière alors que Tenas n'avait connu que le Barça jusqu'à présent...

« Très surpris qu'il aille à Paris »

Ayant grandi avec Arnau Tenas à la Masia, Werick Caetano est aujourd'hui ami avec le gardien du PSG. Pour So Foot , il est revenu sur son choix de rejoindre la capitale française, avouant alors : « J’ai été très surpris qu’il aille à Paris, parce que moi et beaucoup d’autres personnes au sein du Barça savons qu’il a toujours été un grand fan du Barça depuis son enfance et qu’en plus, c’est un gardien idéal pour le club ».

Adaptation réussie au PSG