PSG : Il annonce un problème pour le transfert de Neymar

La rédaction

Depuis son arrivée lors de l'été 2017 au PSG, Neymar a alterné le bon et le moins bon. Impressionnant entre le mois d'août et novembre cette saison, le Brésilien a un peu baissé de rythme depuis la fin de la Coupe du Monde. Néanmoins, en 20 matchs, Neymar en est à 13 buts et 11 passes décisives. Pourtant, sous le coup du fair-play financier, le PSG pourrait bien se séparer de sa star brésilienne. Mais encore faudrait-il que des clubs soient intéressés...

Qui ne voudrait pas du Neymar du FC Barcelone ou de ses débuts au PSG ? Celui qui fait soulever les foules, celui qui a fait du ballon son meilleur ami et allié ? Sauf que depuis qu'il est au PSG, il y a l'autre face de Neymar, le joueur qui agace, qui sort beaucoup et qui se blesse souvent, la faute à une hygiène de vie reprochable. Pour Jonathan Johnston, journaliste chez CBS, ces derniers points pourraient pénaliser le PSG dans sa volonté de vendre Neymar.

« Le PSG envisage de laisser partir Neymar»

Le journaliste CBS Jonathan Johnston a accordé une interview à Caught Offside pour évoquer le mercato estival à venir. Il a notamment été question de l'avenir de Neymar Jr : « Je pense que le PSG envisagerait de laisser Neymar partir si la bonne offre arrivait, mais... »

Le PSG s’est raté, il rêvait d’un transfert https://t.co/PzAvXab3Ty pic.twitter.com/lTgbL9Ty5H — le10sport (@le10sport) March 3, 2023

« Mais pas sûr que ça soit probable »