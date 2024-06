PSG : Grande nouvelle pour ce transfert à 60M€

Alexis Brunet

Le PSG souhaite offrir une équipe encore plus compétitive à Luis Enrique la saison prochaine. Afin de renforcer le milieu de terrain, Luis Campos prospecte du côté de l’Angleterre. Le conseiller football parisien pense à Amadou Onana, et bonne nouvelle, le Barça pourrait ne pas avoir les moyens de financer son transfert.

Pour sa première saison au PSG, Luis Enrique a réalisé des merveilles. Alors que l’on pouvait s’attendre à des débuts timides et prudents, le coach espagnol a gagné la Ligue 1, la Coupe de France, le Trophée des champions et il a également atteint les demi-finales de Ligue des champions. Des performances remarquées, qui vont donc pousser les dirigeants parisiens à répondre aux exigences de l’ancien sélectionneur de la Roja sur le mercato.

Le PSG en pince pour Amadou Onana

Et justement, Luis Enrique attend du mouvement cet été. Le coach du PSG a prévenu, il veut des renforts dans tous les secteurs. L’objectif est clair, apporter encore un peu plus la concurrence et doubler tous les postes. Cela a déjà été le cas pour les gardiens de but, car le club de la capitale a annoncé avoir mis la main sur Matvey Safonov, qui a rejoint Paris en provenance de Krasnodar contre un chèque d’environ 20M€.

Le Barça n'a pas les moyens de s'offrir Amadou Onana ?