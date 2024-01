PSG : Double transfert pour Mbappé, le fiasco est total

Pierrick Levallet

Afin de permettre à Kylian Mbappé de sortir de ce poste de numéro 9 dans lequel il évoluait la saison passée, le PSG a recruté Randal Kolo Muani et Gonçalo Ramos pour occuper la pointe de l'attaque parisienne. Mais depuis le début de saison, les deux attaquants sont à la peine et leur aventure dans la capitale s'apparente de plus en plus à un fiasco total.

Kylian Mbappé ayant évolué presque toute la saison passée au poste de numéro 9, un rôle qu’il n’apprécie pas particulièrement, le PSG avait mis un point d’honneur à recruter un nouvel attaquant de pointe l’été dernier. Dans cette optique, Luis Campos est allé chercher Randal Kolo Muani à l’Eintracht Francfort et Gonçalo Ramos à Benfica.

Kolo Muani et Ramos n'y arrivent pas au PSG

Le PSG n’a d’ailleurs pas lésiné sur les moyens pour le recruter puisque la formation parisienne a lâché un total de 150M€ sur les deux attaquants (90M€ pour Randal Kolo Muani et 60M€ pour Gonçalo Ramos). Mais depuis le début de saison, l’international français et le Portugais sont dans le dur. Luis Enrique pourrait d’ailleurs finir par ne plus leur faire confiance du tout.

Une dernière chance donnée par Luis Enrique ?