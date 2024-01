Coup de tonnerre à l’étranger, un ancien du PSG pose sa candidature ?

Thomas Bourseau

Passé par le PSG de 2018 à fin 2020, Thomas Tuchel a connu deux expériences à l’étranger depuis : à Chelsea et actuellement au Bayern Munich qu’il a rejoint en mars dernier. Et alors que Xavi Hernandez a annoncé son départ du FC Barcelone au terme de l’exercice, Tuchel a partagé ses envies de relever un challenge en Espagne.

Xavi Hernandez va prendre le même chemin que Jürgen Klopp. Vendredi, l’emblématique entraîneur de Liverpool a fait l’annonce que tous les fans des Reds redoutaient : son départ en fin de saison bien qu’il lui reste deux ans et demi de contrat. Coach du FC Barcelone, Xavi ne semble pas trouver la bonne formule pour ramener son Barça au sommet cette saison.

Xavi annonce son départ de Barcelone en fin de saison…

C’est pourquoi samedi soir, après une deuxième défaite de suite dans la même semaine, Xavi Hernandez a fait savoir qu’il avait pris la décision de quitter ses fonctions d’entraîneur du FC Barcelone pour le bien du club culé qu’il chérit tant. Et depuis, des rumeurs fusent sur l’identité de son remplaçant. De Luis Enrique à Thiago Motta en passant par Jürgen Klopp ou encore Hans-Dieter Flick, les coachs sont déjà beaucoup à être pressenti pour la succession de Xavi Hernandez au FC Barcelone.

…et Tuchel évoque son envie d’entraîner en Espagne