PSG : Luis Enrique tient sa promesse pour ce crack

La rédaction

Brillant lors de ses entrées en jeu face à l'US Revel et Orléans en Coupe de France, Senny Mayulu a rapidement gagné la confiance de Luis Enrique. Après la rencontre face aux Orléanais, l'entraîneur du PSG avait fait part de son souhait de le reconduire dans le groupe professionnel. Ce dimanche soir face à Brest, Mayulu pourrait faire ses premiers pas en Ligue 1.

Depuis la vague de départs de joueurs stars l'été dernier, le PSG accorde davantage sa confiance aux jeunes pousses. Si Warren Zaïre-Emery s'est rapidement mis tout le monde dans la poche, Senny Mayulu semble prendre une direction similaire.

«Ils doivent petit à petit être incorporés dans l’équipe»

Entré en cours de match face à Revel et Orléans en Coupe de France, Senny Mayulu a bluffé son monde. À commencer par son entraîneur, Luis Enrique. À l'issue du match face à Orléans, le technicien parisien a laissé entrevoir une perspective d'avenir avec Mayulu. « C’est important parce que je crois qu’il faut les capacités des joueurs cadres mais il y en a d’autres : Senny, Ethan et d’autres qui sont très jeunes et doivent petit à petit être incorporés dans l’équipe » , a-t-il réagi au micro de beIN Sports .

Mayulu convoqué dans le groupe du PSG pour la réception de Brest

Et l'entraîneur du PSG a bel et bien tenu parole. Luis Enrique a décidé de convoquer le titi de 17 ans dans le groupe pour la réception de Brest ce dimanche soir en championnat. Reste donc à voir si Luis Enrique décidera de lui accorder ses premières minutes en Ligue 1.