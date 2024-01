Fin de mercato animée à Lens, le verdict est rendu !

Thomas Bourseau

Et si le RC Lens rapatriait un ancien joueur de Ligue 1 parti vivre une expérience allemande à l’été 2022 ? Ce serait en effet le projet des dirigeants lensois avec Anthony Caci. Le défenseur central formé à Strasbourg fait désormais les beaux jours de Mayence. Au point où la formation de Bundesliga aurait fermé la porte à double tour concernant un transfert de Caci avant la clôture du mercato.

Depuis le début du mercato hivernal, le RC Lens a bouclé quelques opérations bien que ce ne soit pas le grand chamboulement dans l’effectif entraîné par Franck Haise. Au rayon des arrivées, Jhoanner Chávez a déposé ses valises à Bollaert en provenance de l’EC Bahia. Avec le club brésilien, les Nordistes se sont mis d’accord pour le prêt avec option d’achat du défenseur latéral de 21 ans.

Lens a remodelé l’effectif de Franck Haise cet hiver !

Dans le sens des départs, Faitout Maouassa et le RC Lens ont mis un terme à leur collaboration peu fructueuse. Arrivé l’été dernier, le latéral gauche passé par Rennes et Bruges notamment ne comptait que quatre petites apparitions sous le maillot des Sang-Et-Or depuis le début de l’exercice 2023/2024. Noah Diliberto et Wuilker Farinez ont également pris la porte.

Mercato : C’est terminé pour ce transfert au RC Lens ! https://t.co/Nreiz366sW pic.twitter.com/nvQrawzwhR — le10sport (@le10sport) January 27, 2024

Lens travaillerait sur le dossier Anthony Caci, Mayence dit non

Et d’ici la fin du mercato hivernal sur lequel le rideau tombera mercredi prochain en fin de soirée, le RC Lens semblerait avoir comme projet de rapatrier un joueur passé par la Ligue 1, mais qui a émigré en Allemagne en 2022. Formé à Strasbourg où il a évolué chez les professionnels de 2016 à 2022, le défenseur central Anthony Caci aurait les faveurs des dirigeants lensois. Mais à en croire les sources du journaliste Mohamed Toubache-Ter, le RC Lens se serait fait recaler par Mayence concernant toute opération pour acter le retour d’Anthony Caci dans l’hexagone.