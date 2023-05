PSG : Catastrophe annoncée pour le mercato

Thomas Bourseau

Le mercato estival approche à grands pas et le PSG serait déjà fixé sur son champ d’action. Pas de stars attendues à Paris cet été selon la presse anglaise. Malgré un intérêt sérieux pour Harry Kane et d’éventuels sacrifices avec Neymar et Lionel Messi, le Paris Saint-Germain changerait son fusil d’épaule.

Le PSG est en course pour un onzième titre de champion de France, mais en parallèle, le comité de direction du Paris Saint-Germain aurait également un œil rivé sur le marché des transferts. Contrairement aux dernières dernières sessions des transferts cet hiver et l’été dernier, le PSG aurait à cœur d’offrir un attaquant de pointe à Kylian Mbappé pour qu’il puisse combiner avec lui.

Admiratif d’Harry Kane, le PSG se ferait une raison

Selon les informations du Parisien , Harry Kane serait la grande priorité du PSG dans le secteur offensif lorsque d’autres médias font état d’intérêts du Paris Saint-Germain pour Victor Osimhen, Randal Kolo Muani et bien d’autres. Néanmoins, les noms les plus ronflants du marché ne devraient pas pouvoir débarquer au PSG.

PSG : Projet sensationnel pour Messi, un mercato historique est préparé https://t.co/KNohOPIKq5 pic.twitter.com/RqkrWGmMLo — le10sport (@le10sport) May 17, 2023

Pas de grosses stars pour éviter les sanctions de l’UEFA