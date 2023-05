PSG : Ça part dans tous les sens pour ce transfert

Hugo Chirossel

Parmi les nombreux joueurs prêtés par le PSG l’été dernier, il y a notamment Mauro Icardi. Ce dernier a été prêté jusqu’à la fin de la saison à Galatasaray, où il a inscrit 18 buts toutes compétitions confondues. L’Argentin ne souhaiterait d’ailleurs pas rester à Paris la saison prochaine et si le club turc pourrait espérer le conserver, deux grands clubs italiens seraient également intéressés.

« Nous voulons qu'Icardi reste. Les fans et lui le veulent aussi. Les supporters de Galatasaray, mais aussi la Turquie en général veulent le voir rester. Les fans de football aiment avoir des joueurs aussi importants dans notre pays et les regarder . » Au mois d’avril dernier, Okan Buruk, entraîneur de Galatasaray, avait exprimé son envie de conserver Mauro Icardi.

Galatasaray veut conserver Icardi

Prêté à Galatasaray cette saison, Mauro Icardi a inscrit 18 buts et délivré 8 passes en 23 rencontres toutes compétitions confondues. Fanatik indiquait dernièrement que le club turc souhaiterait le conserver. Une information confirmée par Calciomercato , qui ajoute que trois clubs italiens s’intéresseraient également à l’attaquant âgé de 30 ans.

Icardi a des pistes en Italie