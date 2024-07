PSG : C'est terminé pour ce transfert, il l'annonce en direct

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Longtemps annoncé comme une priorité pour le PSG, Bruno Guimarães semble désormais très loin de s'engager avec le club parisien. En effet, son compatriote et coéquipier Joelinton assure même que l'ancien milieu de terrain de l'OL devrait lui a d'ores-et-déjà annoncé qu'il resterait à Newcastle cet été et que son retour était même imminent.

Depuis plusieurs mois, l'une des priorités du PSG est de renforcer son milieu de terrain. Dans cette optique, plusieurs pistes ont été étudiées afin d'épauler Vitinha et Warren Zaïre-Emery. Fabian Ruiz, auteur d'un magnifique Euro, aura probablement son mot à dire également dans la rotation. Cela ne devrait en revanche pas être le cas de Manuel Ugarte, qui se rapproche de jour en jour d'un transfert à Manchester United. Par conséquent, le PSG a étudié plusieurs pistes et celle menant à Bruno Guimarães a notamment circulé cet hiver, et a continué à circuler ces dernières semaines. Il faut dire que le milieu de terrain de Newcastle disposait d'une clause libératoire estimée à 110M€.

Bruno Guimarães a fait une confidence à Joelinton

Cependant, les rumeurs se sont clairement estompées ces dernières semaines, au point que désormais, un transfert ne soit plus évoqué. D'ailleurs, dans des propos rapportés par le Guardian, Joelinton assure que son compatriote va finalement rester à Newcastle : « Je pense que Bruno va rester. Il m'a dit qu'il reviendrait la semaine prochaine et qu'il se préparerait pour la saison. Je le connais, il aime le club. Il aime les supporters, il apprécie sa vie à Newcastle. Je pense qu'il est heureux d'être là pour sa vie et pour le football ».

Joao Neves va signer au PSG ?

Par conséquent, Bruno Guimarães devrait rester à Newcastle cet été. Cela n'empêche pas le PSG de poursuivre sa chasse au milieu de terrain. Dans cette optique, c'est Joao Neves qui devrait signer à Paris dans les prochaines heures. Le milieu de terrain de Benfica serait très proche du PSG qui pourrait débourser 70M€ pour recruter l'international portugais.