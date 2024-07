Mercato - PSG : Transfert imminent, il va lâcher une bombe

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Bien décidé à recruter un nouveau milieu de terrain, le PSG s'active en coulisses et semble très proche de rejoindre de trouver un accord pour le transfert de Joao Neves en provenance de Benfica. L'international portugais aurait même d'ores-et-déjà prévu de prendre la parole vendredi auprès des médias du club lisboète afin de justifier son départ et donc confirmer son transfert à Paris.

Cet été, le PSG a bien l'intention de renforcer son effectif, et cela passe notamment par le recrutement de joueurs au milieu de terrain afin d'épauler Vitinha et Warren Zaïre-Emery qui se sont imposés comme les titulaires dans l'entrejeu. Fabian Ruiz, auteur d'un Euro très impressionnant, aura probablement son mot à dire, mais alors que Manuel Ugarte se dirige vers Manchester United, le PSG veut absolument frapper fort sur le mercato à ce poste. Et cela devrait être le cas.

Mercato : Le PSG boucle un transfert à 80M€, c'est imminent ! https://t.co/e4gR0kMTkp pic.twitter.com/YOqzeAHS7D — le10sport (@le10sport) July 24, 2024

Joao Neves va annoncer son départ

En effet, le transfert de Joao Neves semble clairement se confirmer. A tel point que selon les informations du Correio da Manhã, le milieu de terrain portugais devrait annoncer vendredi, date de son retour de vacances depuis la fin du parcours du Portugal à l'Euro, son départ aux supporters lisboètes. Ainsi, Joao Neves pourrait utiliser les médias de Benfica pour officialiser son départ et surtout le justifier auprès des fans de son club de cœur.

Un transfert à 80M€ ?

Par conséquent, Joao Neves devrait être la deuxième recrue estivale du PSG après Matvey Safonov. Le Correio da Manhã ajoute que les deux clubs devraient boucler l'affaire d'ici dimanche. Le journaliste portugais Pedro Almeida ajoute même que tout est acté en interne, et que le transfert devrait avoisiner les 80M€, bonus compris. A Paris, Joao Neves retrouvera plusieurs compatriotes avec lesquels il a notamment participé à l'Euro à savoir Gonçalo Ramos, Nuno Mendes, Danilo Pereira ou encore Vitinha.