PSG : Après Mbappé, encore un sale coup du Real Madrid ?

En fin de contrat le 30 juin 2024 avec le PSG, Kylian Mbappé a signé librement et gratuitement au Real Madrid. Alors qu'Ibrahima Konaté est engagé jusqu'au 30 juin 2026 avec Liverpool, le club parisien souhaiterait boucler son transfert cette année. Toutefois, le Real Madrid compterait une nouvelle fois plomber les plans du PSG.

Arrivé au PSG lors de l'été 2017, Kylian Mbappé a paraphé un premier contrat de cinq saisons à Paris. Alors que son bail arrivait à terme en 2022, l'international français a rempilé pour une durée de deux saisons, plus une en option. Malheureusement pour le PSG, Kylian Mbappé n'a pas activé la clause pour étendre son contrat jusqu'au 30 juin 2025, et ce, parce qu'il voulait signer au Real Madrid. D'ailleurs, l'attaquant de 26 ans a rejoint le club merengue librement et gratuitement le 1er juillet 2024, alors que son engagement avec le PSG était terminé.

Liverpool s'active pour prolonger Konaté

Après Kylian Mbappé, le PSG et le Real Madrid seraient à la lutte pour une autre joueur de l'équipe de France. En effet, le club de la capitale voudrait boucler le transfert d'Ibrahima Konaté en 2025. Toutefois, le Real Madrid serait également sur le coup.

Konaté : Le PSG et le Real Madrid sont en embuscade

Selon les informations de Caught Offside, Liverpool serait toujours au travail pour boucler la prolongation d'Ibrahima Konaté, qui est engagé jusqu'au 30 juin 2026. Toutefois, l'avenir du défenseur central de 25 ans pourrait être relancé par le PSG ou le Real Madrid, qui seraient à l'affût pour boucler son transfert. Affaire à suivre...