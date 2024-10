Pogba - OM : L’image qui fait le buzz !

Axel Cornic

Il n’a plus joué le moindre match depuis le 3 septembre 2023, mais Paul Pogba va bientôt pouvoir reprendre du service. Sa suspension pour dopage a été réduite de quatre ans à 18 mois par le Tribunal arbitral du sport et le milieu de 31 ans pourra donc revenir dès 2025, avec son nom qui est notamment lié à l’Olympique de Marseille depuis quelques temps.

L’arrivée d’Adrien Rabiot semblait déjà impossible, mais à Marseille on pourrait bien frapper encore plus fort. Ces derniers jours une folie est annoncée à l’OM avec Paul Pogba, qui pourrait être libre suite à une rupture à l’amiable du contrat qui le lie à la Juventus et qui semble bien décidé à relancer sa carrière après une période noire.

Mercato : Les rêves de l’OM détruits par Lionel Messi ? https://t.co/wHDCxlUV2l pic.twitter.com/nk9NjBM2d4 — le10sport (@le10sport) October 11, 2024

L’incroyable folie de l’OM

Cette hypothèse n’a pas tardé à susciter d’énormes réactions, en France comme à l’étranger. Il faut dire qu’une arrivée de Pogba serait tout bonnement incroyable, même s’il faudra prendre cette piste avec des pincettes. Plusieurs médias comme RMC Sport assurent en effet qu’il n’existe pour le moment aucune discussion entre l’OM et l’international français.

Pogba se prépare déjà !

En attendant de découvrir ce que lui réserve l’avenir, Paul Pogba se prépare. Ainsi, via son compte Instagram il a publié plusieurs clichés le montrant dans une piscine puis dans une salle de musculation en train de travailler son physique, accompagné du message : « Loading ». Après plus d’un an sans jouer et surtout plusieurs saisons faites de blessures récurrentes, la fin du calvaire pourrait bien être là pour l’ancien prodige tricolore.