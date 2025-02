Pogba : L’annonce choc de l’OM en direct !

Pierrick Levallet

Sa suspension pour dopage ayant été raccourcie, Paul Pogba pourra reprendre la compétition en mars prochain. Le milieu de terrain de 31 ans a ainsi été annoncé dans le viseur de l’OM. Mais à la surprise générale, Pablo Longoria a fait comprendre qu’il n’était pas vraiment favorable à son arrivée.

Il y a quelques mois maintenant, Paul Pogba a appris une excellente nouvelle. Sa suspension pour dopage a été raccourcie. De ce fait, le champion du monde 2018 va pouvoir reprendre la compétition en mars prochain. Le milieu de terrain de 31 ans, qui a rompu son contrat avec la Juventus, a donc été annoncé dans le viseur de plusieurs clubs dont l’OM. Rejoindre l’actuel 2e de la Ligue 1 pourrait être un bon moyen pour Paul Pogba de se relancer en vue de la Coupe du monde 2026. Mais à la surprise générale, Pablo Longoria a fait comprendre qu’il n’était pas spécialement favorable à son arrivée.

«On doit tenir une dynamique sportive»

« Pogba ? Quand je parle de Paul, je parle de quelqu’un que j’apprécie énormément. J’ai eu le plaisir de travailler avec lui à la Juventus, je lui voue un énorme respect. Il y a des circonstances avec une suspension sportive jusqu’en mars. Il faut se dire aussi quel est l’avantage d’apporter un joueur avec ce niveau caractériel ? On doit tenir une dynamique sportive, je n’étais pas pour tout changer étant donné la dynamique positive de l’équipe. L’important est de donner de la continuité tout en tenant compte de la situation économique et des positions de Benatia et De Zerbi » a ainsi confié le président de l’OM au micro de l’After Foot sur les antennes de RMC.

Quel avenir pour Paul Pogba ?

Cette annonce choc va sans doute pousser Paul Pogba à envisager d’autres destinations pour son avenir. Outre l’OM, l’ancien de Manchester United a été évoqué du côté de la MLS et de l’Arabie Saoudite. Reste maintenant à voir ce que Paul Pogba décidera de faire pour son grand retour à la compétition.