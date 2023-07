Ousmane Dembélé arrive au PSG, l'OM va le regretter

Baptiste Berkowicz

Alors que l'arrivée d'Ousmane Dembélé au PSG en provenance du FC Barcelone se précise de plus en plus, les dirigeants catalans s'activent déjà en coulisses pour pallier la perte de l'ailier de 26 ans. En ce sens, le nom d'Alexis Sanchez aurait été coché. Les représentants du Chilien seraient même à Barcelone ce lundi pour négocier l'arrivée du joueur.

Le PSG et l'OM voient leur destin être lié. Le club de la capitale devrait bel et bien finaliser l'arrivée d'Ousmane Dembélé d'ici ce lundi minuit. Pour le remplacer, le FC Barcelone aurait jeté son dévolu sur un certain Alexis Sanchez. L'ancien marseillais, un temps en négociations avec l'OM pour prolonger son aventure, voit son avenir au sein du club olympien s'assombrir de jours en jours.

Alexis Sanchez visé pour remplacer Dembélé

Bien qu'il ait fait les beaux jours de l'OM la saison dernière, Alexis Sanchez n'a pas prolongé avec le club olympien. D'après les informations du journaliste Josep Capdevila, le FC Barcelone pense déjà à l'après-Dembélé et voit le Chilien comme une alternative possible. Les représentants du joueur sont d'ailleurs dans la ville catalane ce lundi. Alexis Sanchez serait en balance avec un ancien du championnat de France, en la personne de Yannick Ferreira Carrasco. La page Dembélé semble donc bel et bien tournée.

Le départ de Dembélé au PSG acté

Alors que des bruits indiquaient ces dernières heures que le club de la capitale ne lèverait pas la clause libératoire d'Ousmane Dembélé, les dirigeants parisiens vont dans tous les cas boucler sa signature. Une recrue majeure pour Paris qui cherchait à se renforcer dans son secteur offensif. Luis Enrique, qui apprécie particulièrement le profil de l'ailier français, pourrait même pouvoir compter sur Ousmane Dembélé pendant la tournée asiatique du PSG.