OM - Wahi : L'enquête qui a plombé son transfert

Thibault Morlain - Journaliste Après s’être essayé à différents sports, Thibault se tourne vers une carrière de footballeur amateur. Au moment de faire un choix entre devenir footballeur professionnel et journaliste, les qualités ont fait pencher la balance d’un côté. Le voilà désormais au sein de la rédaction du 10 Sport, après un diplôme obtenu à l’Institut International de Communication de Paris.

Après seulement un an au RC Lens, Elye Wahi a donc fait ses valises lors du mercato estival. Le buteur de 21 ans s'est alors engagé du côté de l'OM, lui qui aurait pu filer en Premier League. En effet, Bournemouth était initialement intéressé, avant de finalement se retirer de la course pour Wahi. Explications.

L'été dernier, le RC Lens avait cassé la tirelire, faisant d'Elye Wahi la recrue la plus chère de l'histoire des Sang et Or. Un an plus tard, le Français est déjà parti. Désormais à l'OM, le buteur a été vendu pour 25M€ + 5M€ de bonus. Le club phocéen s'est ainsi offert Wahi, lui qui intéressait également Bournemouth.

Mercato : L’OM lance un avertissement à ses lofteurs https://t.co/2VE9Nl5Arq pic.twitter.com/zako1nUVfD — le10sport (@le10sport) August 23, 2024

« Au début, il y avait Bournemouth dessus »

A l'occasion d'une vidéo sur sa chaine Youtube, Romain Molina a balancé sur les raisons du transfert avorté d'Elye Wahi à Bournemouth. Il a alors fait savoir : « Lens ne pouvait pas passer pour des buses en bradant Wahi un an plus tard. Donc il faut trouver. Wahi, ils ont galérer. Au début, il y avait Bournemouth dessus ».

« Ils se sont renseignés »

« Bournemouth qui voulait faire une grosse offre. Puis ils se sont renseignés, ils ont vu toutes les histoires. Ils ont dit non. Au final, il n’y avait que Marseille », a développé Romain Molina.