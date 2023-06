OM : Une offre arrive pour ce buteur

Arnaud De Kanel

La saison est terminée et les joueurs prêtés s'apprêtent à revenir dans leurs clubs respectifs. C'est notamment le cas d'Arek Milik. L'attaquant polonais ne devrait pas être conservé par l'OM et le club phocéen risque de recevoir une offre en provenance d'Italie prochainement.

Le marché des transferts a ouvert ses portes et c'est donc l'occasion pour les clubs de dégraisser leur effectif. D'autant plus qu'en début de mercato, beaucoup de joueurs sont sous contrat car ceux qui ont été prêté sont revenus. L'OM vit cette situation avec Arek Milik. Et alors qu'un nouveau cycle va débuter suite au départ d'Igor Tudor, le Polonais ne serait toujours pas dans les plans de la direction qui cherche à s'en séparer.

Imbroglio autour de la Juventus

Alors qu'il était bien parti pour rester à la Juventus, Arek Milik ne devrait pas signer pour les Bianconeri selon la presse italienne. L'option d'achat contenue dans le prêt de l'attaquant polonais aurait même expiré le 10 juin. Mais l'OM a encore bon espoir de le vendre car il garde une belle cote en Italie.

La Lazio débarque pour Milik