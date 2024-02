OM : Une légende n’a pas voulu remplacer Gattuso

Arnaud De Kanel

Lorsqu'un club est en difficulté et s'apprête à changer d'entraineur, les dirigeants font souvent appel aux anciennes gloires qui entrainent dans les catégories inférieures. On aurait donc pu imaginer que l'OM fasse confiance à Jean-Pierre Papin pour remplacer Gennaro Gattuso. Or, la légende du ballon rond a préféré rester avec l'équipe réserve.

Lundi dernier, on apprenait par différents médias que l'OM allait mettre fin à l'aventure de Gennaro Gattuso suite à la défaite contre Brest. L'officialisation est tombée le lendemain avant que Jean-Louis Gasset ne soit intronisé nouvel entraineur du club phocéen. Pourtant, pour une mission si courte, les clubs font souvent appel à l'entraineur de la réserve. A l'OM, Jean-Pierre Papin occupe cette fonction mais il n'a pas voulu prendre les rênes de l'équipe première comme il l'a confié vendredi après le tirage au sort des huitièmes de finale de la Ligue Europa.



Papin refuse d'entrainer l'OM

« Si j'ai pensé à reprendre l'équipe première ? Non pas du tout. J’étais avec mes gamins et ça se passe plutôt pas mal. Le choix des dirigeants est très bon, Jean-Louis a une expérience incroyable, il a redonné confiance à l'équipe », a déclaré l'ancien Ballon d'Or au micro de Canal+ . Il en a rajouté une couche mardi pour RMC Sport .

«C’est mon choix»