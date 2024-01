OM : Un ultimatum à 10M€ pour débloquer le mercato ?

Pierrick Levallet

Un an après son transfert à l'OM, Vitinha ne s'est toujours pas imposé. L'attaquant portugais galère encore à se montrer à la hauteur des attentes placées en lui. Son aventure pourrait d'ailleurs se terminer dès cet hiver, puisque Pablo Longoria a confirmé des discussions avec le Genoa pour le buteur de 23 ans. Mais l'OM souhaiterait d'abord boucler un autre deal.

Acheté pour 32M€ en janvier 2023, Vitinha était vu comme le nouveau grand attaquant de l’OM. Mais un an plus tard, le Portugais n’a toujours pas réussi à s’imposer sur la Canebière. Le joueur de 23 ans galère, et son aventure dans la cité phocéenne pourrait prendre fin dès cet hiver. L’ancien de Braga pourrait aller se relancer ailleurs.

Fin de l'aventure à l'OM pour Vitinha ?

« C'est difficile de s'imposer à l'OM quand on est attaquant. C’est vrai que l’on discute avec Genoa, il y a des conversations en cours » a confirmé Pablo Longoria en conférence de presse ce lundi. Toutefois, le président marseillais aurait lancé un ultimatum au pensionnaire de Serie A pour Vitinha.

Le Genoa va d'abord devoir acheter Malinovskyi