OM : Un transfert bouclé après les JO ?

Arnaud De Kanel

L'OM continue de secouer le mercato. Après le départ de Jonathan Clauss, les dirigeants olympiens sont en quête d'un nouveau latéral droit pour renforcer leur effectif. Actuellement engagé aux Jeux Olympiques de Paris sous la houlette de Thierry Henry, Kiliann Sildillia pourrait être l'heureux élu, lui qui voit d'un très bon œil une possible arrivée dans le sud de la France.

Après avoir sécurisé les signatures de Mason Greenwood et Pierre-Emile Højbjerg ces derniers jours, l'Olympique de Marseille ne semble pas vouloir s'arrêter en si bon chemin. Avec le départ de Jonathan Clauss pour l'OGC Nice, le club phocéen s'active déjà pour combler ce vide. Le prochain sur la liste pourrait être le jeune latéral Kiliann Sildillia, actuellement engagé aux Jeux Olympiques avec l'équipe de France. Un atout supplémentaire pour l'OM : le joueur semble déterminé à signer.

Sildillia ne veut pas être perturbé pendant les JO

Fabrizio Romano avance que le latéral droit aurait déjà exprimé à son entraîneur à Fribourg, Julian Schuster, son désir de rejoindre le club marseillais. À 22 ans, le défenseur français, originaire de Metz, préfère rester concentré sur sa participation aux Jeux Olympiques avec l’équipe de France. Ses agents gèrent actuellement les négociations, afin de ne pas perturber son parcours olympique. Le transfert du défenseur tricolore pourrait donc intervenir une fois le tournoi olympique terminé. L'OM réaliserait un gros coup en recrutant un homme qui fait l'unanimité dans le vestiaire.

«C’est un très très grand défenseur»

« C’est un très très grand défenseur qui ne perd pas beaucoup de duels. Il nous apporte défensivement et offensivement. On l’a vu avec son but, il est en cannes », confie notamment Guillaume Restes à son sujet. « Il est dur sur l’homme. J’aime évoluer avec lui parce qu’il est rassurant. J’espère qu’il continuera comme ça », lance de son côté l'ancien attaquant du PSG, Arnaud Kalimuendo.