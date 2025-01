OM : Un nouveau mercato de folie est annoncé !

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Bien parti pour se qualifier pour la prochaine édition de la Ligue des champions, l’OM a réalisé une première partie de saison solide, mais la concurrence est toujours là. D’ailleurs, pour Christophe Dugarry, si les Marseillais se hissent en C1, il faudra largement remanié l’effectif actuel au sein duquel plusieurs joueurs n’ont pas le niveau pour disputer la grande compétition européenne.

Sous l'impulsion d'un nouvel entraîneur, Roberto De Zerbi, l'OM réalise une belle saison. Deuxième de Ligue 1 à 10 points du PSG, le club phocéen a toutefois une petite avance sur ses poursuivants que sont l'AS Monaco, le LOSC et l'OGC Nice. Par conséquent, une qualification pour la Ligue des champions est en bonne voie, et si cela se confirme, il faudra réaliser un gros mercato estival comme le souligne Christophe Dugarry.

Dugarry pense déjà au mercato d'été

« C’est une moitié de saison bizarre. Irrégulière, très irrégulière. Je pense qu’on l’a dit et redit, Marseille bénéficie d’un championnat où les équipes de qualité ne le montrent pas pour diverses raisons (…) Je pense que si la réaction des dirigeants aujourd’hui est de remettre en question autant de joueurs qui ont été recrutés au mercato (d’été, ndlr), c’est que la saison n’est pas satisfaisante. Je trouve ça plutôt sain. Pour moi, voir les dirigeants être capables de pratiquement se contredire et se remettre en question, de dire : "bon, on a fait des erreurs, on va essayer d’y remédier parce que même si on est seconds et qu’on a 3 points d’avance sur le troisième, et qu’au niveau comptable notre saison est plutôt réussie, ce que l’on montre depuis le début est insuffisant" », confie-t-il au micro de Rothen s’enflamme sur RMC avant de poursuivre.

«Tu n’imagines pas le quart des joueurs jouer la Ligue des champions»

« Il y a trop de mi-temps où l’OM est transparent, est inefficace, a la possession du ballon, mais ne fait rien, ne propose pas assez et n’est pas assez dangereux. Il y a trop de choses qui ne vont pas. Après, chaque chose en son temps aussi. L’OM part de très loin. Souvenons-nous que l’année dernière, l’OM était en piteux état. Aujourd’hui, c’est un OM de transition. C’est une équipe qui doit accrocher la Ligue des champions, c’est l’objectif. Les dirigeants sont inquiets parce qu’ils vont essayer de recruter quelques joueurs. Donc ils ne sont pas rassurés, bien qu’ils soient seconds avec 3 points d’avance. Je pense que le gros palier à franchir sera l’année prochaine si l’OM joue la Ligue des champions. Chaque chose en son temps mais aujourd’hui, tu n’imagines pas le quart des joueurs jouer la Ligue des champions », ajoute Christophe Dugarry.