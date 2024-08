OM : Transfert à 3M€, ce n'est plus qu'une question de «détails»

Thibault Morlain - Journaliste Après s’être essayé à différents sports, Thibault se tourne vers une carrière de footballeur amateur. Au moment de faire un choix entre devenir footballeur professionnel et journaliste, les qualités ont fait pencher la balance d’un côté. Le voilà désormais au sein de la rédaction du 10 Sport, après un diplôme obtenu à l’Institut International de Communication de Paris.

Jusqu'à présent, l'OM a officialisé les arrivées de 5 recrues lors de ce mercato estival, la dernière en date étant Derek Cornelius. Mais voilà que ce total va prochainement grimper. Alors que l'officialisation du prêt de Valentin Carboni est immitente, il en serait de même pour le recrutement de Geronimo Rulli en provenance de l'Ajax Amsterdam.

Très actif lors de ce mercato estival, l'OM n'en a clairement pas fini avec son recrutement. D'autres recrues sont attendues sur la Canebière, à commencer notamment par un gardien. En effet, avec Pau Lopez qui est en instance de départ, le club phocéen s'est mis en quête d'un nouveau portier. Si cela n'a pas été simple jusque-là pour l'OM, voilà qu'une issue positive serait imminente avec Geronimo Rulli.

Rulli d'accord avec l'OM

A 32 ans, Geronimo Rulli s'apprêterait à retrouver la Ligue 1. Passé par Montpellier, l'actuel gardien de l'Ajax Amsterdam serait donc passe de rejoindre l'OM. La Provence fait savoir ce mercredi que l'Argentin se serait d'ores et déjà mis d'accord avec le club phocéen. Pour Pablo Longoria, il ne manquerait plus qu'à trouver un terrain d'entente avec le club néerlandais.

Un transfert à 3M€

Mais comme le précise le quotidien régional, cela devrait être une formalité et bouclé d'ici peu. En effet, cela ne serait désormais plus qu'une question de « détails » entre l'OM et l'Ajax Amsterdam pour le transfert de Geronimo Rulli. L'Argentin qui devrait d'ailleurs coûter 3M€ + des bonus au club phocéen.