OM : Les adieux déchirants de Dimitri Payet

Baptiste Berkowicz

Contre toute attente, Dimitri Payet n'est plus un joueur de l'OM. Le président marseillais, Pablo Longoria, et le joueur de 36 ans ont tenu une conférence de presse pour annoncer la nouvelle. Le milieu offensif français est apparu très ému et n'a pas hésité à fondre en larmes au moment de revenir sur son aventure dans la cité phocéenne.

La fin d'une ère. Dimitri Payet n'est plus un joueur de l'OM après huit saisons passées dans le club marseillais au cumul de ses deux passages. Pablo Longoria souhaitait depuis de nombreuses semaines mettre fin à l'aventure du milieu offensif français à Marseille. C'est désormais chose faite.

« Je serai le premier supporter de l'Olympique de Marseille »

Pablo Longoria et Dimitri Payet se sont présentés en conférence pour annoncer la fin de l'aventure à l'OM du joueur de 36 ans. Le Réunionnais est revenu sur l'initiative du président marseillais de mettre fin à son parcours dans le club phocéen : « Je n'ai pas de colère. Je l'aurais mal pris si on n'avait pas été correct avec moi. Je ne peux pas enlever ça au président et au club. C'est le football. Il faut respecter leurs décisions, ce qu'ils sont en train de mettre en place. Je serai le premier supporter de l'Olympique de Marseille ».

« Je voudrais remercier tous ceux qui ont été là »