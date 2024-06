OM : L’enfant du pays de retour à Marseille ? Il répond !

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Formé à l’OM, Samir Nasri n’a jamais caché son affection pour le club phocéen qu’il a quitté en 2008. Cependant, il n’est jamais revenu, même dans un rôle au sein du staff marseillais. Et pour cause, l’ancien international français assure qu’il n’a jamais été contacté, malgré l’arrivée de son ami Medhi Benatia dans l’organigramme.

Né à Marseille et formé à l’OM, Samir Nasri est l’un des rares marseillais à avoir brillé avec le club phocéen. Et pourtant, cela n’est visiblement pas suffisant pour faire son retour à l’OM après sa carrière comme il le raconte.



L’OM a un énorme problème, McCourt donne la solution https://t.co/ZJlFSJsAco pic.twitter.com/Gdhi3WSDFN — le10sport (@le10sport) June 2, 2024

Nasri n’a jamais été contacté par l’OM

« On ne m'a jamais sollicité à Marseille pour devenir entraîneur. J'ai eu l'opportunité d'intégrer le staff de Bruno Génésio à Rennes. Au final, ça ne s'est pas fait. Mais à l'OM non, pourtant, mon meilleur ami (Medhi Benatia) est directeur sportif là-bas. En plus de ça, ce serait présomptueux de dire : "Je suis prêt pour Marseille" », assure l’ancien joueur de l’OM au micro de First Team , avant de poursuivre.

«Mon meilleur ami (Benatia) est directeur sportif»