Mercato : Une star s’annonce au PSG !

Auteur d’une saison durant laquelle il a été capable du meilleur comme du pire, Gianluigi Donnarumma pourrait voir débarquer un concurrent au PSG qui devrait enregistrer la signature de Matvey Safonov. Cependant, l’Italien ne compte absolument pas partir comme l’assure son agent Enzo Raiola.

Bien que Gianluigi Donnarumma se soit imposé comme un titulaire indiscutable dans les buts du PSG, l’arrivée de Matvey Safonov pourrait rebattre les cartes. Il faut dire que le profil de l’Italien ne correspond pas totalement à ce que recherche Luis Enrique. De là à envisager un transfert cet été ? Enzo Raiola, l’agent de Donnarumma, répond clairement.



L’agent de Donnarumma annonce qu’il reste au PSG…

« Reste-t-il au PSG ? Il lui reste deux ans de contrat avec le club, il est heureux, il fait partie d’un projet à moyen et long terme dans lequel nous espérons dans les prochaines années atteindre la Ligue des Champions dans laquelle Paris investit depuis des années mais ce n’est pas facile, espérons que nous pourrons atteindre cet objectif aussi », assure-t-il au micro de Radio Sportiva , avant de revenir sur les critiques subies par Gianluigi Donnarumma.

... et répond aux critiques