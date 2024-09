OM : Le fiasco continue sur le mercato ?

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Depuis l’arrivée de Frank McCourt à l’OM, la quête du grand attaquant est le fantasme des Marseillais qui ont pourtant enchaîné les fiascos à ce poste. La saison dernière, Pierre-Emerick Aubameyang semblait toutefois avoir réglé le débat, mais son départ a poussé le club phocéen à chercher son successeur. Elye Wahi a donc été recruté, mais l’ancien Lensois, peine à convaincre.

S'il y a bien un poste qui fait fantasmer les supporters de l'OM, c'est celui de numéro 9. Il faut dire qu'en arrivant à Marseille, Frank McCourt a rapidement promis l'arrivée d'un grand attaquant qui a tardé à se concrétiser. Les échecs Kostas Mitroglou ou encore Valère Germain n'ont d'ailleurs pas encore digéré chez les Olympiens.

La quête d'un grand attaquant n'a pas toujours souri à l'OM

Et pourtant, malgré quelques rares et courtes éclaircies à l'image de celle de Mario Balotelli, resté six mois sur la Canebière, l'OM a multiplié les fiasco, avec notamment Vitinha qui s'inscrit dans la droite lignée de Kostas Mitroglou. Mais avec Pierre-Emerick Aubameyang, auteur de 30 buts la saison dernière, le problème paraissait réglé. Sauf que le Gabonais est finalement parti cet été.

Wahi prend un mauvais départ

Rebelotte, l'OM s'est donc une nouvelle fois mis en quête d'un nouveau numéro 9 cet été et a déboursé 25M€, hors bonus pour Elye Wahi dont les débuts à Marseille ne sont guère rassurant. Buteur sur penalty lors de la première journée, l'ancien Lensois n'a toujours pas trouvé le chemin des filets adverses dans le jeu, ce qui lui a valu d'être conspué par le Vélodrome. Vers un nouveau fiasco ?