OM : La succession de Longoria confirmée ?

L'avenir de Pablo Longoria à l'OM semble s'écrire en pointillés. Ces dernières semaines, certains membres du clubs ont assuré en privé qu'il quitterait Marseille à la fin de la saison et que Stéphane Tessier reprendrait le flambeau. Et avec la nomination prochaine de Jean-Louis Gasset, cette tendance commence à se confirmer.

Et si Pablo Longoria venait à quitter à l'OM dans les prochaines semaines ? Pour Daniel Riolo, cela ne fait aucun doute. « Benatia est là pour être le patron, parce que Longoria va partir et que Tessier va devenir président. C'est lui qui va devenir directeur sportif. Le patron du sportif ce sera lui », a-t-il affirmé sur RMC Sport dimanche soir. Et le choix du nouvel entraineur va dans le sens de son propos.

Le clan ASSE de l'OM opte pour Gasset

Comme l'explique L'Equipe ce lundi, l'idée de recruter Jean-Louis Gasset a été soufflée par le clan stéphanois actuellement poste à l'OM, Stéphane Tessier en tête, qui s'est remémoré le très bon passage de l'ancien sélectionneur de la Côte d'Ivoire dans le Forez. Cela montre une nouvelle fois l'importance que prend l'ancien dirigeant de l'ASSE.

