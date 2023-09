OM : Enfin une grande nouvelle pour Aubameyang ?

Guillaume de Saint Sauveur - Journaliste Diplômé d’Ecole de Journalisme à Paris. Spécialisé football, et plus particulièrement sur le mercato. Fan du PSG et du Stade Français.

Recrue phare du mercato estival à l'OM, Pierre-Emerick Aubameyang peine pour l'instant à retrouver son meilleur niveau sous la tunique du club phocéen, qui est en plus en quête d'un nouvel entraîneur. Et c'est justement à cette occasion qu'Aubameyang pourrait retrouver l'un de ses anciens mentors, un certain... Christophe Galtier.

Du haut de ses 34 ans et après avoir résilié son contrat avec Chelsea pour débarquer à l'OM durant le mercato estival, Pierre-Emerick Aubameyang (34 ans) souhaite prouver qu'il en a encore sous la semelle. Le buteur gabonais a donc retrouvé la Ligue 1 dix ans après son départ de l'ASSE, et c'est justement dans le Forez qu'il avait fait exploser sa carrière au plus haut niveau, sous les ordres d'un certain Christophe Galtier. Les deux hommes avaient une connexion très spéciale.

Le boss de l’OM insulté, il dévoile tout https://t.co/FPOqyqp4Y0 pic.twitter.com/lJMTi2IyFE — le10sport (@le10sport) September 21, 2023

Galtier a métamorphosé Aubam

En septembre 2022, dans un entretien accordé au site officiel de Chelsea, Pierre-Emerick Aubameyang n'avait d'ailleurs pas manqué de rendre un bel hommage à son ancien mentor : « Au début de ma carrière, tout le monde disait que je n’étais qu’un sprinter. Cela te touche parfois parce que tu sais d’où tu viens. Tu sais que tu as traversé beaucoup de choses et tu essaies de faire de ton mieux. Mais des gens, même au sein de ton club, disent que tu n’es pas assez bon pour jouer au football. Après ça, j’ai changé d’état d’esprit et quand je suis arrivé à Saint-Etienne, j’étais content parce que Christophe Galtier m’a donné de la confiance et ça a tout changé dans ma carrière. C’est là que j’ai commencé à marquer des buts », confiait Aubameyang. Et une belle surprise pourrait bien être faite au buteur de l'OM dans les prochains jours.

Les retrouvailles à l'OM ?

RMC Sport et L'EQUIPE ont révélé lundi que l'OM songeait très sérieusement à offrir le poste d'entraîneur à Christophe Galtier, qui retrouverait donc un certain Aubameyang s'il venait à débarquer au Vélodrome. Une nomination qui redonnerait peut-être de l'enthousiasme à l'international gabonais, toujours muet en 6 matchs de Ligue 1 sous le maillot marseillais et qui n'a trouvé le chemin des filets qu'en Coupe d'Europe. Affaire à suivre...