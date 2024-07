OM : De Zerbi prépare un mercato de folie à l’étranger

Dan Marciano - Rédacteur Titulaire d'un Master de droit international, je me suis rendu compte au bout de mon parcours universitaire qu'il était important d'évoluer dans un domaine que l'on apprécie. Du jour au lendemain, j'ai décidé de mettre fin au rêve de mes parents, qui voyaient en moi un futur avocat, pour vivre de ma passion : le sport. Depuis, je couvre les mercatos et l'actualité sportive en essayant d'informer au mieux les lecteurs.

Le recrutement de l'OM pourrait prendre un accent italien cet été. Dans le prolongement de la nomination de Roberto De Zerbi, Pablo Longoria pourrait se rapprocher de la Serie A pour boucler quelques jolies opérations. Ces derniers jours, de nombreux profils ont été cités dans la short-list de la direction phocéenne.

Les recrues estivales de l'OM pourraient venir des quatre coins du globe. La première, Ismaël Koné, a été déniché à Watford en Angleterre. L'autre n'a pas été déniché bien loin, à Brest (Lilian Brassier). Mais quid de la suite ? Désormais, Roberto De Zerbi est aux manettes. En plus, le technicien italien pourrait être accompagné de Giovanni Rossi, qui devrait faire le lien entre l'entraîneur et Pablo Longoria. Sous l'impulsion du coach, l'OM pourrait bien se rapprocher de la Serie A.

L'OM va se rapprocher de l'Italie

Comme indiqué par Luca Bendoni, plusieurs joueurs évoluant en Serie A pourraient répondre aux sirènes de De Zerbi, passé notamment par Sassuolo durant sa carrière. « Plusieurs joueurs pourraient venir de Serie A, pas seulement en raison de De Zerbi, mais aussi en raison des relations de Longoria et Benatia. Rossi aussi. Il va faire le lien entre De Zerbi et la direction. Serie A est un marché intéressant. Pour les arrivées, mais aussi pour les départs. Tout le board de l’OM parle italien, l’OM est proche du marché italien. On va voir ce qu’il se passera cet été » a confié le journaliste italien lors d'un space organisé par la Minute OM ce dimanche soir.

Les pistes sont nombreuses

Les premiers noms cités. Proche de Roberto De Zerbi, Manuel Locatelli (Juventus) figure dans la short-list de l'OM, tout comme Gaetano Castrovilli, dont le contrat avec la Fiorentina vient d'expirer. Le club marseillais travaillerait aussi sur l'arrivée de Valentin Carboni (Inter). Autant de dossiers qui pourraient se décanter d'ici la fin du mercato.