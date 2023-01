OM : C’est bouclé pour un retour inattendu

Arnaud De Kanel

Nous sommes entrés dans la dernière ligne droite de ce mercato hivernal. Et encore une fois, l'OM fait l'actualité. Le club phocéen a déjà officialisé la venue de Ruslan Malinovskyi et serait proche de finaliser le dossier Ivan Ilic. Évoqué depuis plusieurs semaines, le retour d'un ancien olympien en France se précise.

Le mercato hivernal touche à sa fin et il ne reste plus qu'une semaine aux clubs pour se renforcer et dégraisser leur effectif. L'OM a bien entamé cette mission puisque Luis Suarez, Isaak Touré et Gerson ont quitté le club. Dans le sens des arrivées, Ruslan Malinovskyi aurait pu être suivi par Leandro Trossard, mais le Belge s'est engagé avec Arsenal. Associé à l'OM, un ancien milieu de terrain marseillais ne reviendra finalement pas.

Il se propose à l'OM

En délicatesse depuis son départ de l'OM, Morgan Sanson cherche à quitter Aston Villa cet hiver. Le Français privilégie un retour en France et il aurait même proposé ses services à l'OM selon L'Equipe . Une idée qui n'avait pas trop emballé Pablo Longoria qui va le laisser filer chez un autre pensionnaire de Ligue 1.

Sanson attendu à Strasbourg