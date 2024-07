OM - Arabie Saoudite : La bombe du moment est confirmée !

Hugo Chirossel Passionné de football depuis le plus jeune âge, devenir journaliste sportif est rapidement devenu une évidence pour Hugo. Il se découvrira plus tard un amour pour la NBA, avant d’explorer d’autres horizons comme ceux de la Formule 1 et de la NFL.

Bien qu’il soit encore sous contrat pour deux ans, jusqu’en juin 2026, Pierre-Emerick Aubameyang n'est pas encore assuré d’être un joueur de l'OM la saison prochaine. L’Arabie Saoudite est toujours intéressée par l’attaquant âgé de 35 ans et ce dernier pourrait finir par craquer. Il aurait justement une offre sur la table provenant d’un club saoudien.

Auteur de 30 buts et 11 passes décisives toutes compétitions confondues, Pierre-Emerick Aubameyang est une des rares satisfactions de la saison dernière à l’OM. Un joueur sous contrat jusqu’en juin 2026 et que la direction olympienne a l’intention de conserver, tout comme Leonardo Balerdi.

Aubameyang dans le viseur d’Al-Shabab

Voir Pierre-Emerick Aubameyang sous le maillot de l’OM la saison prochaine n’est pas sûr pour autant. Depuis plusieurs années, l’attaquant âgé de 35 ans est dans le viseur de l’Arabie Saoudite, toujours sur le coup. D’après les dernières informations de la presse saoudienne, un accord serait même proche d’être trouvé avec Al-Shabab.

Aubameyang a une proposition entre les mains

Une information confirmée par Foot Mercato , qui indique que Pierre-Emerick Aubameyang aurait bien reçu une proposition provenant d’Al-Shabab, très intéressé par son profil. Aucune offre n’aurait pour le moment été formulée auprès de l’OM pour l’international gabonais (74 sélections). L’entourage de ce dernier aurait pourtant fait savoir qu’il ne réfléchissait pas encore à son avenir et qu’il profitait de ses vacances avant la reprise.

