Mercato - OM : Une story fait beaucoup parler sur Snapchat

Le mercato estival de l’OM sera plus que jamais primordial. Avec Roberto De Zerbi à leur tête, les Phocéens espèrent accrocher une place européenne cette saison. Après une année compliquée, un grand ménage risque d’avoir lieu dans l’effectif marseillais. Alors que Sabrina Veretout avait enflammé la toile en laissant penser que son mari, Jordan, était sur le départ, le milieu de terrain compterait finalement bien rester au Vélodrome.

Malgré une saison chaotique, durant laquelle l’OM a terminé à une triste huitième place de Ligue 1, les supporters phocéens espèrent un véritable sursaut l’an prochain avec l’arrivée de Roberto De Zerbi à la tête de l’équipe marseillaise. L’effectif dont bénéficiera l’Italien devrait connaître de nombreux changements, aussi bien dans le sens des départs que des arrivées. Ce lundi, Jordan Veretout voyait sa femme déclencher une sacré rumeur à son propos, laissant entendre que le joueur de 30 ans comptait quitter la Canebière.

Sarina Veretout met le feu sur Snapchat

Sur Snapchat, Sabrina Veretout a posté une story laissant largement penser que son mari, Jordan, allait quitter l’OM. On peut y lire : « On prépare à laisser notre maison pour le reste de l’année .. donc rangement à fond. » Une déclaration particulièrement énigmatique, d'autant plus que RMC expliquait la semaine dernière qu'Al-Duhail, l'écurie d'Arabie saoudite dirigée par Christophe Galtier, était intéressée par le profil de l'international français (6 sélections).

Un départ ne serait pas à l’ordre du jour