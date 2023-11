OL : Un nom bien connu est réclamé pour remplacer Grosso

Bernard Colas - Journaliste Passionné de sport, de cinéma et de télévision (à l’écran comme derrière) depuis son enfance, Bernard est journaliste pour le 10 Sport depuis 2018. Plus habile clavier en main que ballon au pied, il décide de couvrir principalement un sport adulé, critiqué et détesté à la fois (le football) et un sport qui n’en est pas un (le catch).

Malgré le changement d’entraîneur au début de la saison, Fabio Grosso succédant à Laurent Blanc, l’Olympique Lyonnais n’a pas réussi à sortir la tête de l'eau, toujours lanterne rouge de Ligue 1 malgré la victoire à Rennes (1-0) le week-end dernier. Une situation qui plombe déjà l’avenir du technicien italien, dont le départ est réclamé par certains observateurs.

L’OL a enfin retrouvé le chemin de la victoire dimanche, l’emportant laborieusement sur la pelouse de Rennes (1-0). Ce qui ne permet pas aux Gones de quitter la place de lanterne rouge, eux qui devront enchaîner pour espérer sortir de la zone de relégation. Fabio Grosso semble encore loin d’avoir trouvé la solution pour permettre à l’OL de retrouver des couleurs en Ligue 1, ce qui pourrait déjà lui jouer des tours pour son avenir. Régis Testelin fait partie de ceux qui souhaitent voir l’Italien plier bagage, deux mois après sa nomination à Lyon.

« Fabio Grosso a fait son temps »

« Tout est à refaire durant le mercato pour l’Olympique Lyonnais, à commencer par le changement de l’entraîneur , a lâché le rédacteur en chef adjoint de L’Equipe . Je pense que Fabio Grosso a fait son temps, le match à Rennes était un épiphénomène qui ne changera rien à la mauvaise dynamique lyonnaise. Tout est à refaire avec autre entraîneur qui va reconsidérer les joueurs, il va remettre des joueurs comme Lepenant dans le circuit, Cherki à plein temps, Lacazette aussi. Et surtout un nouvel entraîneur qui va demander à ses dirigeants de lui rendre un milieu de terrain qui soit beaucoup plus compétitif que le milieu de terrain actuel où un joueur comme Tolisso est, à mes yeux, bouilli physiquement et Caqueret trop juste techniquement. Je pense que le nœud du problème, c'est le milieu du terrain lyonnais ».

« Frédéric Antonetti a largement les compétences pour sauver Lyon »