Officiel : L’OM se débarrasse d’un indésirable

Nouvel entraîneur de l’OM, Roberto De Zerbi a fait plusieurs victimes à son arrivée. Ne comptant pas sur tout le monde, l’Italien a envoyé certains éléments dans le loft des indésirables. Ça a notamment été le cas de Pau Lopez. Tout proche de s’engager dernièrement du côté de Côme, le portier olympien va finalement retrouver son Espagne natale puisque ce vendredi, le départ de Gérone a été officialisé.

Cet été, l’OM a recruté Geronimo Rulli et Jeffrey de Lange, ne comptant plus sur Pau Lopez. Invité à se trouver un nouveau club, l’Espagnol a enfin son point de chute. En effet, à 29 ans, il va retrouver l’Espagne, lui qui a été prêté avec option d’achat de 6,5M€ à Gérone. Ce jeudi soir, Pau Lopez avait d’ailleurs fait ses adieux à Marseille, postant notamment sur ses réseaux sociaux : « Bonjour chère famille marseillaise. Aujourd'hui, c'est à mon tour de vous dire au revoir. C’est la fin de 3 années qui ont, sans doute, été les plus belle de ma vie. J'ai eu la chance de vivre des moments magiques et j'ai pris plaisir à porter le maillot de l'Olympique de Marseille. J'ai toujours essayé de respecter les valeurs du club, vous m'avez donné l'opportunité de jouer la Ligue des Champions, un rêve que j'avais quand j'étais petit. Merci pour toutes les marques d'affection que j'ai reçues durant toutes ces années, je vous en serai éternellement reconnaissante ».

Il aura fallu attendre quelques heures pour que l’OM officialise le départ de Pau Lopez. C’est ce vendredi matin que c’est tombé. Le club phocéen a donc annoncé le prêt de l’Espagnol a Gérone : « 𝗕𝗼𝗻𝗻𝗲 𝗰𝗼𝗻𝘁𝗶𝗻𝘂𝗮𝘁𝗶𝗼𝗻 𝗣𝗮𝘂 𝗟𝗼𝗽𝗲𝘇. Après 3 saisons passées au club et 127 matchs sous la tunique phocéenne, le gardien espagnol quitte Marseille sous forme de prêt avec option d’achat et rejoint Girona FC ».

Après 3 saisons passées au club et 127 matchs sous la tunique phocéenne, le gardien espagnol quitte Marseille sous forme de prêt avec option d’achat et rejoint Girona FC. pic.twitter.com/w44M3mTLjV — Olympique de Marseille (@OM_Officiel) August 16, 2024

Le club de Gérone a également officialisé l’arrivée de son côté de Pau Lopez. « Pau López est aujourd'hui devenu un nouveau joueur du Girona FC. Le Club et l'Olympique de Marseille ont trouvé un accord. (…) Pau López est un gardien agile, doté de bons réflexes, d'une excellente capacité à anticiper les mouvements de l'adversaire et d'un grand talent pour jouer avec ses pieds », peut-on notamment lire dans le communiqué.