Officiel : Le prochain transfert du PSG est confirmé !

Ce n’est plus qu’une question d’heures à présent pour que Joao Neves devienne un joueur du PSG. Déjà d’accord avec le Benfica Lisbonne sur le montant de l’opération, le Paris Saint-Germain n’a plus qu’à en faire de même sur les derniers détails à régler du contrat du Portugais comme le stipule le communiqué du club portugais ce lundi.

Joao Neves (19 ans) est le dossier chaud de ces dernières semaines du côté du PSG. Le profil du milieu de terrain à vocation offensive du Benfica Lisbonne fait l’unanimité à tous les étages de l’organigramme du Paris Saint-Germain, que ce soit au sein du comité de direction géré par Luis Campos ou bien le staff technique de l’effectif dont Luis Enrique est à la tête.

«Une somme de 70M€ ne peut pas être refusée par le club»

La semaine dernière pour Record, Rui Costa déposait les armes. Le président du Benfica Lisbonne assurait qu’il était impossible au club lisboète d’ignorer une telle offre pour son jeune talent. « Nous avons repoussé ce transfert pendant longtemps. Nous avons clairement rejeté les premières offres, mais nous avons atteint certains chiffres, tant pour le club que pour le joueur, qui rendent ce transfert inévitable. Une somme de 70M€ ne peut pas être refusée par le club ». Le PSG a donc trouvé un accord avec le Benfica Lisbonne pour un transfert de 60M€ avec 10M€ de bonus.

Le Benfica communique : « La formalisation du processus relatif au transfert du joueur João Neves au PSG est pratiquement terminée»

Côté en bourse, le Benfica Lisbonne a publié un communiqué ce lundi matin par le biais duquel il est stipulé que le transfert de Joao Neves au PSG est plus qu’imminent, mais qu’il manque toujours la signature finale et globale du contrat du milieu de terrain. « Sport Lisboa e Benfica – Futebol SAD (la « Société ») informe que la formalisation du processus relatif au transfert du joueur João Neves au PSG est pratiquement terminée, mais qu’à ce jour, le contrat respectif n’a pas été signé par toutes les parties contractantes. La Société complétera cette information dans les conditions et aux fins légalement applicables dès que cela sera justifié ».

Joao Neves a lâché un indice XXL sur Instagram

Autre élément important de l’arrivée imminente de Joao Neves au PSG, le principal intéressé a retiré la mention du Benfica Lisbonne dans sa bio Instagram. Le Paris Saint-Germain va donc bientôt accueillir sa seconde recrue du mercato après Matvey Safonov.