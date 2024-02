Neymar quitte le PSG, deux gros noms vont le suivre ?

Bernard Colas - Journaliste Passionné de sport, de cinéma et de télévision (à l’écran comme derrière) depuis son enfance, Bernard est journaliste pour le 10 Sport depuis 2018. Plus habile clavier en main que ballon au pied, il décide de couvrir principalement un sport adulé, critiqué et détesté à la fois (le football) et un sport qui n’en est pas un (le catch).

N’entrant plus dans les plans du Paris Saint-Germain après six saisons près du Parc des Princes, Neymar a cédé aux sirènes saoudiennes l’été dernier, suivant notamment les traces de Cristiano Ronaldo en s’engageant en faveur d’Al Hilal. Et il pourrait être suivi par deux autres grandes stars de Premier League dans les prochains mois.

Recruté en temps que megastar à l’été 2017 pour 222M€, faisant de lui le joueur le plus cher de l’histoire (record toujours à battre), Neymar est parti du PSG par la petite porte lors du dernier mercato estival, s’envolant pour l’Arabie saoudite après s’être mis à dos une partie des supporters. C’est désormais avec la formation d’Al Hilal que l’international brésilien est sous contrat, lui qui est écarté des terrains jusqu’à la fin de la saison à cause d’une rupture des ligaments croisés antérieurs et du ménisque du genou gauche. Il pourrait découvrir à son retour en Championnat deux nouvelles stars XXL.

L’Arabie saoudite veut piocher en Premier League

Selon 90Min , l’Arabie saoudite prévoit en effet du lourd pour la saison à venir. Les dirigeants voudraient notamment mettre sur Mohamed Salah, sous contrat jusqu’en 2025 avec Liverpool, afin de le faire évoluer du côté d’Al Hilal avec Neymar ou encore Sergej Milinkovic-Savic. Kevin De Bruyne serait l’autre priorité des Saoudiens.

De Bruyne et Salah, priorités saoudiennes

Lui aussi engagé jusqu’en 2025 avec Manchester City, Kevin De Bruyne serait l’autre grand objectif de l’Arabie saoudite. Une arrivée du côté d’Al Nassr, le club de Cristiano Ronaldo, ou d’Al-Ittihad, où évolue Karim Benzema, serait imaginé pour l’international belge.