Neymar, Messi… Toutes les infos mercato du 16 février

Alors que le mercato hivernal a fermé ses portes début février, les clubs réfléchissent déjà à leur recrutement pour l'été prochain. Le 10 Sport vous propose un résumé des dernières infos mercato.

PSG : Neymar vers Chelsea ? Le feuilleton s'emballe

Neymar à Chelsea l'été prochain, faut-il vraiment y croire ? Comme l'a révélé Le Parisien ces dernières heures, Nasser Al-Khelaïfi et Todd Boehly, le propriétaire du club londonien, auraient déjeuné ensemble mardi dans un grand hôtel parisien, et ils auraient notamment discuté du transfert de Neymar. Boehly adorerait faire venir la star brésilienne du PSG en Premier League. Néanmoins, selon des sources du club francilien contactées par Le Parisien et Mundo Deportivo , il n'est pas question pour le PSG de laisser filer Neymar l'été prochain. Le feuilleton s'emballe déjà.



Le PSG s'active pour Messi, c'est bien parti

Sous contrat jusqu'en juin prochain avec le PSG, Lionel Messi suscite toujours autant d'interrogations pour son avenir. L'EQUIPE a évoqué une réunion au sommet mercredi entre la direction du PSG et Jorge Messi, le père de l'attaquant argentin, pour tenter de faire avancer les choses. Selon le quotidien sportif, Messi serait très heureux au PSG et espère pouvoir trouver rapidement un accord, une tendance confirmée par le journaliste américain de CBS , Guillem Balague : « Les conversations vont se poursuivre dans les prochaines semaines. L'intention des deux parties est de trouver un terrain d'entente », explique-t-il.



Xavi Simons avertit le PSG pour son retour

Alors que le PSG dispose d'une clause pour rapatrier Xavi Simons cet été, le jeune crack du PSV Eindhoven a mis les choses au clair dans les colonnes de MARCA : « Le PSG peut-il me racheter ? Il y a une option de rachat, mais celui qui décide, c’est moi. Au final, c’est moi qui a le dernier mot. J’ai signé pour 5 ans au PSV et je suis très content. On ne sait pas ce qui peut arriver à l’avenir », a indiqué le jeune attaquant néerlandais.



Malcom confirme l'intérêt du PSG