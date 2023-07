Neymar, Mbappé, OM… Toutes les infos mercato du 28 juillet

La rédaction

Alors que le mercato estival bat son plein, les clubs se penchent plus que jamais sur leur recrutement. Le 10 Sport vous propose un résumé des dernières infos mercato.

Poussé au départ, Neymar veut briller au PSG

Longtemps annoncé sur le départ ces derniers mois, Neymar n'entrait pas dans les plans initiaux du PSG pour la saison prochaine. Le Parisien indique d'ailleurs dans ses colonnes du jour que l'attaquant brésilien a parfaitement conscience du sort qui lui était réservé, mais il reste déterminé à s'imposer au PSG, d'autant que l'évolution du feuilleton Mbappé joue en sa faveur. Son entourage indique d'ailleurs au quotidien que Neymar souhaite devenir « le meilleur du monde ».



Le PSG fixe son prix pour Kylian Mbappé

MARCA consacre un large dossier dans ses colonnes du jour sur l'avenir de Kylian Mbappé et son possible transfert en direction du Real Madrid. Selon le quotidien espagnol, la mère de l’attaquant tricolore, Fayza Lamari, aurait récemment annoncé au club espagnol que le PSG attendait pas moins de 250 M€ pour lâcher Mbappé cet été !



PSG : Transfert imminent pour Icardi

Mauro Icardi et le PSG, c'est bientôt terminé ! Fabrizio Romano annonce que le buteur argentin se rend à Istanbul ce vendredi soir afin de sceller son transfert avec Galatasaray, qui rapportera 10M€ au PSG.



Renato Sanches va aussi quitter le PSG

Également poussé vers la sortie par le PSG, Renato Sanches prend quant à lui la direction de l'AS Rome ! La Gazzetta dello Sport annonce qu'un accord a été trouvé entre les deux clubs pour le milieu de terrain portugais, avec un prêt payant compris entre 1 et 2M€ assorti d'une option d'achat de 13M€.



PSG : Réunion au sommet pour Harry Kane

L'EQUIPE fait le point dans ses colonnes du jour sur l'évolution du dossier Harry Kane, ardemment courtisé par le PSG ainsi que le Bayern Munich. Selon le quotidien sportif, une réunion va se tenir dans la journée entre le club allemand et Tottenham au sujet du buteur anglais, avec une offre de 100M€ déjà programmée de la part du Bayern. Toutefois, les Spurs en réclament au minimum 117M€, et le PSG devrait lui aussi tenter sa chance avec Kane en cas d'échec dans les négociations.



Thomas Lemar donne sa réponse à l’OM

Annoncé avec insistance dans le viseur de l'OM pour cet été, Thomas Lemar a jeté un gros coup de froid en zone mixte jeudi soir après un match amical de l'Atlético de Madrid : « Je suis ici, non ? (...) Je suis là, c'est la seule chose que je peux dire et je suis bien ici », indique l'international français.



Le PSG est prêt à vendre Verratti

Le Parisien confirme dans ses colonnes du jour que le PSG est effectivement disposé à laisser partir Marco Verratti à Al-Hilal, mais pas à n'importe quel prix. Les 30M€ proposés par le club saoudien ne suffiront pas à boucler le deal, et le PSG réclame beaucoup plus pour son milieu de terrain italien.



