L’OM tient sa réponse pour ce champion du Monde !

Alors que l’OM disputera prochainement ses matchs de barrages en vue d’une qualification en Ligue des Champions, le club phocéen n’a pas hésité à afficher son ambition sur le mercato estival. Et si Marseille continue d’envisager plusieurs pistes comme celle menant à Thomas Lemar (Atlético Madrid), le champion du monde 2018 a rapidement balayé cette rumeur.

De quoi sera fait le mercato de l’OM ? Ou du moins, le reste du mercato du club marseillais. Car pour le moment, le président Pablo Longoria a clairement réussi son pari de renforcer rapidement son effectif. Avec les venues de Goeffrey Kondogbia, Renan Lodi, Pierre-Emerick Aubameyang, et d’Ismaïla Sarr, Marseille s’est bien armé pour la saison prochaine.

L’OM veut poursuivre son mercato de folie

Cependant, le marché des transferts semble loin d’être terminé pour l’OM. En effet, de nombreuses pistes restent envisagées par la direction, et certains dossiers pourraient se concrétiser dans les prochains jours du côté du club phocéen (Ndiaye, Blanco…).

Lemar dément un départ de l’Atlético Madrid