Neymar : Le PSG va lui faire un cadeau pour son transfert

Pierrick Levallet

Sous contrat jusqu'en juin 2027, Neymar pourrait faire ses valises et quitter le PSG cet été. Le joueur de 31 ans aurait réclamé son transfert et souhaiterait revenir au FC Barcelone. Pour cela, il faudra qu'il signe en Arabie Saoudite afin d'être prêté en Catalogne dans la foulée. Et le club de la capitale serait prêt à faire un effort pour que l'opération se concrétise.

Après Lionel Messi, Neymar pourrait bien être la prochaine superstar à quitter le PSG. Le Brésilien, encore marqué par la manifestation des supporters parisiens devant chez lui, aurait réclamé son transfert auprès de sa direction. Reste maintenant à savoir où il rebondira. La Premier League et la MLS se tiendraient à l’affût.

Neymar veut le FC Barcelone

Toutefois, Neymar souhaiterait revenir au FC Barcelone. Pour cela, l’international auriverde devra accepter de signer en Arabie Saoudite pour ensuite être envoyé en prêt en Catalogne. Cependant, le deal pourrait être bloqué par les relations entre toutes les parties. Le PSG devrait néanmoins faire une fleur au joueur de 31 ans pour son transfert.

Le PSG va lui faire une fleur