Mourinho : Révolution au PSG, l’ultimatum est lancé

Alors que Christophe Galtier pourrait bien être licencié à l'issue de la saison, le nom de José Mourinho est revenu plusieurs fois pour le remplacer sur le banc du PSG. Cependant, le Special One se verrait bien poursuivre l'aventure à l'AS Roma. Mais le Portugais attendrait néanmoins d'avoir certaines garanties avant de trancher pour son avenir.

L’avenir de Christophe Galtier au PSG demeure encore très incertain. Alors qu’il est sous contrat jusqu’en juin 2024, le technicien français pourrait être licencié à l’issue de la saison. L’Equipe a révélé que Christophe Galtier allait vivre son dernier match sur le banc du PSG ce samedi. Plusieurs noms ont été évoqués pour le remplacer, dont José Mourinho. Mais le Portugais aurait une petite idée en tête pour son avenir.

Mourinho veut rester à l'AS Roma sous certaines conditions

À en croire les informations du Corriere dello Sport , José Mourinho ne voudrait pas quitter l’AS Roma et ses supporters. Cependant, le Special One attendrait des garanties pour faire grandir le club et tenter une nouvelle fois sa chance en Europa League la saison prochaine. Le Portugais ne chercherait pas d’autres offres sur le marché. Il voudrait d’abord s’entretenir avec la famille Friedkin - qui détient les Giallorossi - afin d’avoir certaines garanties pour l’avenir, notamment sur les investissements et l’organigramme du club.

Le PSG n'a pas bougé pour la succession de Galtier

José Mourinho compterait donc rester à l’AS Roma si toutes les conditions sont réunies. Le10Sport.com peut d’ailleurs confirmer que le PSG n’a contacté aucun autre entraîneur pour succéder à Christophe Galtier sur le banc parisien. À suivre...