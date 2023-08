Mis à la porte par l’OM, il se lâche sur son transfert

Thibault Morlain

Si l’on remonte un peu dans le temps, en janvier 2013, Loïc Rémy quitte l’OM pour s’envoler vers l’Angleterre, s’engageant alors avec QPR. La fin de l’aventure marseillaise pour l’attaquant formé à l’OL, lui qui était arrivé sur la Canebière à l’été 2010. Mais voilà que Rémy ne voulait clairement pas partir à cette époque, mais c’est l’OM qui lui a forcé la main pour le mettre à la porte et s’en débarrasser.

Lors de ce mercato estival, Dimitri Payet a été poussé par l’OM à faire ses valises. Bien qu’il avait encore un an de contrat, le numéro 10 a quitté le club phocéen. Mais ce n’est pas le premier joueur que l’OM force à s’en aller. Loïc Rémy est également passé par là. Arrivé de l’OGC Nice en 2010, l’attaquant est resté à Marseille jusqu’en janvier 2013, date à laquelle l’OM l’a poussé vers la sortie, l’envoyant alors en Premier League, à QPR.

« Je n’avais pas l’envie de partir »

Loïc Rémy l’a annoncé pour Colinterview , c’est à « contre-coeur » qu’il a fini par quitter l’OM. Livrant les dessous de son transfert pour QPR, il a alors expliqué : « J’étais bien là-bas. Pour être honnête, je n’avais pas envie de partir de Marseille. Le club m’a fait comprendre qu’il fallait que je parte, mais je n’avais pas envie de partir. Je m’étais établi dans ce groupe qui vivait bien. C’est après que ça s’est compliqué et que je me suis dit qu’il faut que je parte. Mais dans ma tête, j’étais encore sous contrat, je n’avais pas l’envie de partir … ».

« On me demande de partir, pourquoi, je ne sais pas »