Messi va quitter le PSG, «on se demande ce qu'il est venu faire»

La rédaction

L’avenir de Lionel Messi est au centre des débats, puisque les évènements des derniers jours semblent le pousser tout droit vers un départ du Paris Saint-Germain. L’idée d’un retour au FC Barcelone passionne forcément, même si la star argentine pourrait compter sur une offre légendaire provenant d’Arabie Saoudite, faisant de lui le sportif le mieux payé de l’histoire.

Le 30 avril dernier, on a peut-être vu Lionel Messi fouler pour la dernière fois la pelouse du Parc des Princes avec le maillot du PSG. Suspendu pour son voyage en Arabie Saoudite, le septuple Ballon d’Or manquera les deux prochaines journées de Ligue 1... mais certains pensent que son histoire au PSG est bel et bien terminée.

Mercato : Neymar sur le départ, le PSG attend un miracle https://t.co/A33TDn0icg pic.twitter.com/Ycb4SD67lj — le10sport (@le10sport) May 5, 2023

Messi prêt à tout pour revenir au Barça

De l’autre côté des Pyrénées, cette polémique autour de Messi a enflammé les débats et rend plus que jamais possible un retour au FC Barcelone, club qu’il a quitté en 2021. D’après les informations de RMC Sport , un retour en Catalogne serait la priorité actuelle de la star de 35 ans, qui serait même prête à diviser par trois son salaire pour aider les comptes du Barça.

« Cette histoire me plait »

Un retour qui a tout du scénario romantique et qui semble emballer Eric Di Meco. « Il faut y croire et moi je l’espère. Ce n’est jamais évident de revenir, mais le voir partir dans un pays du Golfe pour le chèque... regardez ce qui se passe avec Cristiano Ronaldo » a expliqué l’ancien joueur de l’OM, dans l’émission Super Moscato Show . « Cette histoire me plait, je la trouve belle même si on ne sait pas comment ça va se finir. Finalement, on se demande ce qu'il est venu faire à Paris ».

« On a l’impression depuis quelques semaines qu’il n’est plus là... »