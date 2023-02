Messi sur le départ, le PSG a identifié sa prochaine star

Dan Marciano - Rédacteur Titulaire d'un Master de droit international, je me suis rendu compte au bout de mon parcours universitaire qu'il était important d'évoluer dans un domaine que l'on apprécie. Du jour au lendemain, j'ai décidé de mettre fin au rêve de mes parents, qui voyaient en moi un futur avocat, pour vivre de ma passion : le sport. Depuis, je couvre les mercatos et l'actualité sportive en essayant d'informer au mieux les lecteurs.

Lié au PSG jusqu'en juin prochain, Lionel Messi serait en plein doute. L'international argentin se poserait des questions sur son avenir au sein du club parisien, et hésiterait, de plus en plus, à étirer son bail. Le PSG en aurait bien conscience et aurait remis au goût du jour un vieux dossier du Qatar : celui de Mohamed Salah (Liverpool).

Après Kylian Mbappé, c'est au tour de Lionel Messi de donner des sueurs froides au PSG. Comme indiqué par le 10Sport.com, le club parisien souhaite étirer le bail de l'international argentin de 35 ans, mais les négociations seraient loin d'être fluides entre les deux parties.

Messi est officiellement interpellé, le PSG tremble https://t.co/RPqZUaw7oS pic.twitter.com/qlx8yk3g2G — le10sport (@le10sport) February 25, 2023

Messi hésite à prolonger son contrat avec le PSG

Selon les informations de L'Equipe , Lionel Messi ne serait plus aussi certain de vouloir prolonger son contrat avec le PSG. Son père aurait prévu de rencontrer la direction parisienne dans les prochains jours, mais la confiance n'est plus vraiment présente dans ce dossier comme le confirme le journaliste Rudy Galetti.

Salah pour remplacer Messi ?

Selon ses informations, le PSG aurait commencé à se pencher sur sa succession. Le club parisien aurait, notamment, ressorti de ses vieux tiroirs le dossier Mohamed Salah. Le buteur égyptien de Liverpool pourrait être une recrue de choix pour le Qatar, aussi bien pour des raisons sportives que marketing. La situation pourrait évoluer, notamment en cas d'annonce de départ de la part de Lionel Messi.