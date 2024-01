Messi et Neymar s’en vont, jackpot pour le PSG ?

Pierrick Levallet

Lors du dernier mercato estival, le PSG a mis un terme au bling-bling dans son effectif. Le club de la capitale s'est séparé de Lionel Messi, Neymar, Sergio Ramos et Marco Verratti et a allégé sa masse salariale annuelle d'environ 108M€. Et maintenant qu'ils sont partis, la formation parisienne devrait toucher un véritable jackpot à l'issue de la saison.

L’été dernier, le PSG a pris une grande décision pour son mercato. Désireux de mettre fin au « bling-bling », Luis Campos a acté le départ de plusieurs stars. Ainsi, Lionel Messi et Sergio Ramos n’ont pas été prolongés. Neymar et Marco Verratti, eux, ont été transférés en Arabie Saoudite et au Qatar.

PSG - Mbappé : Une guerre déclenchée au Real Madrid ? https://t.co/9BgS2gq6vQ pic.twitter.com/rlEMgdVDD9 — le10sport (@le10sport) January 30, 2024

Le PSG a économisé 108M€ sur le mercato

Leurs départs ont considérablement allégé la masse salariale du PSG. À eux quatre, Neymar, Lionel Messi, Marco Verratti et Sergio Ramos coûtaient aux alentours de 108M€ annuels selon Sportune . Et maintenant qu’ils sont tous partis, la formation parisienne devrait récupérer un pactole.

Un gros pactole attend le PSG